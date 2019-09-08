Тепло и солнечно. В Нижний Тагил пришло бабье лето

В понедельник, 9 сентября, ожидаются небольшие дожди. Днём температура воздуха составит +16 градусов, ночью столбик термометра опуститься до +10. Ветер северный до 9 м/с.

Во вторник – переменная облачность. Дневная температура воздуха – +17 градусов, ночью – до +7 градусов. Ветер северо-западный до 7 м/с.