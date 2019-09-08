Тепло и солнечно. В Нижний Тагил пришло бабье лето
Сегодня, 11:54Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На предстоящей неделе, с 9 по 15 сентября, в Нижнем Тагиле ожидается малооблачная и тёплая погода, днём воздух прогреется до +19 градусов, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 9 сентября, ожидаются небольшие дожди. Днём температура воздуха составит +16 градусов, ночью столбик термометра опуститься до +10. Ветер северный до 9 м/с.
Во вторник – переменная облачность. Дневная температура воздуха – +17 градусов, ночью – до +7 градусов. Ветер северо-западный до 7 м/с.
В остальные дни – небо будет ясным. Днём воздух прогреется до + 19 градусов, ночью до +11 градусов. Ветер западный с переменой на юго-западный 8-11 м/с.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей