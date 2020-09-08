Креков объяснил причины увеличения смертности в Свердловской области

Креков объяснил причины увеличения смертности в Свердловской области

Сегодня, 19:22Здоровье и экологияPhoto: Официальный сайт правительства Свердловской области
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о причинах увеличения количества смертей в июле 2020 года. Об этом Креков рассказал на брифинге.

В июле текущего года в регионе было зарегистрировано в 1,5 раза больше смертей, чем в июле 2019 года. Креков объяснил увеличение числа смертей длительной постановкой конечного диагноза.

В ряде случаев исследования, которые связаны с постановкой конечного диагноза, занимают 30-40 дней. Это приводит к тому, что не всегда человек, который умер в июле, попадает в статистику июля, сказал вице-губернатор.

Также Креков отметил, что если количество смертей распределить по месяцам, то по цифрам выйдет, что высокого роста смертности не произошло.

Напомним, что данные о рекорде по смертности привел Росстат. В 2019 году за июль в регионе скончались 4819 человек. Год спустя этот показатель увеличился до 7014 человек.

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