Креков объяснил причины увеличения смертности в Свердловской области

В июле текущего года в регионе было зарегистрировано в 1,5 раза больше смертей, чем в июле 2019 года. Креков объяснил увеличение числа смертей длительной постановкой конечного диагноза.
В ряде случаев исследования, которые связаны с постановкой конечного диагноза, занимают 30-40 дней. Это приводит к тому, что не всегда человек, который умер в июле, попадает в статистику июля, сказал вице-губернатор.
Также Креков отметил, что если количество смертей распределить по месяцам, то по цифрам выйдет, что высокого роста смертности не произошло.
Напомним, что данные о рекорде по смертности привел Росстат. В 2019 году за июль в регионе скончались 4819 человек. Год спустя этот показатель увеличился до 7014 человек.