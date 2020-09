Областной минздрав выделит младенцу из Екатеринбурга 32 миллиона рублей на лечение

Минздрав купит лекарство за 32 миллиона полуторамесячному жителю Екатеринбурга со СМА, сообщает Е1.

Полуторамесячный Миша Бахтин получит необходимое лекарство для лечения. Ему поставили редкий диагноз «спинальная мышечная атрофия» в возрасте 10 дней. Спасти мальчика могут инъекции «Спинразы», каждая из которых стоит восемь миллионов рублей. Для первоначального курса необходимы четыре таких дозы. Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, с просьбой о помощи к ним обратились родители мальчика. Все формальности улажены, первую инъекцию сделают уже на этой неделе. Делать инъекции нужно будет всю жизнь. Существует и второе лекарство, которое может избавить от болезни за один раз, но оно стоит 150 миллионов рублей. Напомним, что ранее свердловчанка пожаловалась в Минздрав из-за покупки бесплатных лекарств. В аптеках отсутствуют препараты, которые должны выдавать бесплатно. Свердловчанка пожаловалась в Минздрав из-за покупки бесплатных лекарств

