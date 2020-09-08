Областной минздрав выделит младенцу из Екатеринбурга 32 миллиона рублей на лечение

Полуторамесячный Миша Бахтин получит необходимое лекарство для лечения.
Ему поставили редкий диагноз «спинальная мышечная атрофия» в возрасте 10 дней.
Спасти мальчика могут инъекции «Спинразы», каждая из которых стоит восемь миллионов рублей. Для первоначального курса необходимы четыре таких дозы.
Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, с просьбой о помощи к ним обратились родители мальчика. Все формальности улажены, первую инъекцию сделают уже на этой неделе.
Делать инъекции нужно будет всю жизнь. Существует и второе лекарство, которое может избавить от болезни за один раз, но оно стоит 150 миллионов рублей.
Напомним, что ранее свердловчанка пожаловалась в Минздрав из-за покупки бесплатных лекарств. В аптеках отсутствуют препараты, которые должны выдавать бесплатно.