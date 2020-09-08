Областной минздрав выделит младенцу из Екатеринбурга 32 миллиона рублей на лечение

Областной минздрав выделит младенцу из Екатеринбурга 32 миллиона рублей на лечение

Сегодня, 17:04Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Минздрав купит лекарство за 32 миллиона полуторамесячному жителю Екатеринбурга со СМА, сообщает Е1.

Полуторамесячный Миша Бахтин получит необходимое лекарство для лечения.

Ему поставили редкий диагноз «спинальная мышечная атрофия» в возрасте 10 дней.

Спасти мальчика могут инъекции «Спинразы», каждая из которых стоит восемь миллионов рублей. Для первоначального курса необходимы четыре таких дозы.

Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, с просьбой о помощи к ним обратились родители мальчика. Все формальности улажены, первую инъекцию сделают уже на этой неделе.

Делать инъекции нужно будет всю жизнь. Существует и второе лекарство, которое может избавить от болезни за один раз, но оно стоит 150 миллионов рублей.

Напомним, что ранее свердловчанка пожаловалась в Минздрав из-за покупки бесплатных лекарств. В аптеках отсутствуют препараты, которые должны выдавать бесплатно.

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