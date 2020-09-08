Свердловская область снова вошла в число аутсайдеров экологического рейтинга

Свердловская область снова вошла в число аутсайдеров экологического рейтинга

Сегодня, 14:46Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловская область в очередной раз стала одним из аутсайдеров рейтинга по чистоте окружающей среды по итогам лета 2020 года. «Национальный экологический рейтинг» был составлен общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль».

Согласно рейтингу, Свердловская и Челябинская области остаются в лидерах по загрязненности окружающей среды. Они находятся на 82 и 83 месте соответственно. При этом в России насчитывается всего 85 субъектов.

Самыми чистыми регионами оказались Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Алтайский край, Москва, Курская область, Чувашия, Санкт-Петербург, Чукотский АО и Калужская область.

По словам председателя правления «Зелёного патруля» Андрея Нагибина, метеорологи и климатологи прогнозировали, что в 2020 году ожидается засушливое лето, потому что зимой было мало снега. Однако их предсказания не оправдались.

На сайте «Зеленого патруля» отмечается, что экологический рейтинг составлялся на основании публикаций и документов, которые описывают состояние объектов и процессов в сфере экологии и охраны окружающей среды. Источниками являются органы власти, СМИ и сами граждане.

Напомним, в Нижнем Тагиле в течение четырех дней фиксировалось превышение концентрации формальдегида в воздухе.

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