В Екатеринбурге пассажиров РЖД продезинфицируют в будке

В Екатеринбурге пассажиров РЖД продезинфицируют в будке

Сегодня, 11:40Здоровье и экологияPhoto: E1.RU
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга появилась дезинфицирующая будка, пишет E1.

Установка «УльтраОЗОН» находится в режиме тестирования. В случае, если они пройдут успешно, будка будет введена в эксплуатацию. На сайте производителя отмечено, что устройство служит для дезинфекции предметов гардероба.

Оформляется документация, скоро откроем кабинку для всех желающих, сообщили представители Свердловской железной дороги.

У устройства имеется ряд противопоказаний: перенесенный инфаркт, отравление, гипогликемия, непереносимость озона, противопоказания по ультрафиолету, онкологические и аутоимунные заболевания, воспалительные процессы, кровотечения, гипертония, туберкулез.

Photo:E1.ru

4 сентября в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге запустили пункт по тестированию пассажиров на коронавирус. Для удобства приехавших из-за границы результат теста направляется на электронную почту, чтобы затем его удобнее было загрузить на Госуслуги.

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