В Екатеринбурге пассажиров РЖД продезинфицируют в будке

4 сентября в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге запустили пункт по тестированию пассажиров на коронавирус. Для удобства приехавших из-за границы результат теста направляется на электронную почту, чтобы затем его удобнее было загрузить на Госуслуги.