В Екатеринбурге пассажиров РЖД продезинфицируют в будке

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга появилась дезинфицирующая будка, пишет E1.

Установка «УльтраОЗОН» находится в режиме тестирования. В случае, если они пройдут успешно, будка будет введена в эксплуатацию. На сайте производителя отмечено, что устройство служит для дезинфекции предметов гардероба. Оформляется документация, скоро откроем кабинку для всех желающих, сообщили представители Свердловской железной дороги. У устройства имеется ряд противопоказаний: перенесенный инфаркт, отравление, гипогликемия, непереносимость озона, противопоказания по ультрафиолету, онкологические и аутоимунные заболевания, воспалительные процессы, кровотечения, гипертония, туберкулез. Photo: E1.ru 4 сентября в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге запустили пункт по тестированию пассажиров на коронавирус. Для удобства приехавших из-за границы результат теста направляется на электронную почту, чтобы затем его удобнее было загрузить на Госуслуги. В Кольцово приготовились к круглосуточному тестированию на коронавирус

