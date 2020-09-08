В Екатеринбурге пассажиров РЖД продезинфицируют в будке

Установка «УльтраОЗОН» находится в режиме тестирования. В случае, если они пройдут успешно, будка будет введена в эксплуатацию. На сайте производителя отмечено, что устройство служит для дезинфекции предметов гардероба.
Оформляется документация, скоро откроем кабинку для всех желающих, сообщили представители Свердловской железной дороги.
У устройства имеется ряд противопоказаний: перенесенный инфаркт, отравление, гипогликемия, непереносимость озона, противопоказания по ультрафиолету, онкологические и аутоимунные заболевания, воспалительные процессы, кровотечения, гипертония, туберкулез.
4 сентября в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге запустили пункт по тестированию пассажиров на коронавирус. Для удобства приехавших из-за границы результат теста направляется на электронную почту, чтобы затем его удобнее было загрузить на Госуслуги.