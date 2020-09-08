В Нижнем Тагиле снова зафиксировали превышение концентрации формальдегида

Формальдегид является газом, который в основном используется при изготовлении пластмасс. Он может провоцировать отек гортани, бронхит, пневмонию, а также онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Кроме того, он может привести к мутациям плода в утробе матери.