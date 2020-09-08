В Нижнем Тагиле снова зафиксировали превышение концентрации формальдегида

Так, с 3 сентября 13.00 по 4 сентября 07.00 уровень загрязнения был повышенным и определялся максимальной концентрацией формальдегида, которая равна 1,8 ПДК.
С 4 сентября 13.00 по 7 сентября 07.00 индекс составил уже 2,1 ПДК.
Тагильчане в эти дни жаловались на серую думку над городом. На фото видно, что над городом висит оранжевое облако и поднимаются столбы дыма.
Формальдегид является газом, который в основном используется при изготовлении пластмасс. Он может провоцировать отек гортани, бронхит, пневмонию, а также онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Кроме того, он может привести к мутациям плода в утробе матери.
Напомним, TagilCity.ru составило топ наиболее опасных веществ, которые выбрасываются предприятиями Нижнего Тагила. Согласно ему, в 2019 году в городской воздух попало четыре тонны вещества. Его разовая ПДК равна 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.
Одними из источников выбросов являются «Уралхимпласт» (3,6 тонны) и ЕВРАЗ-НТМК (396 килограммов).