В Свердловской области создали приложение для беременных

Программа позволяет отслеживать состояние беременной, а самой женщине напоминает об обследованиях, госпитализации и приеме врача.
По словам автора приложения, заведующего приёмным отделением Областного перинатального центра ОДКБ № 1 Николая Анкудинова, приложение является первым в стране, а ранее использовались «неудобные» смс-рассылки.
Скачать приложение на телефон можно по всей Свердловской области. Женщинам нужно обратиться к врачу и попросить предоставить QR-код.
Анкудинов отметил, что сейчас в регионе насчитывается 23 тысячи беременных и все они могут воспользоваться новым приложением.
Весной в Свердловской области было создано приложение «Термические точки», которое показывает снимки со спутника, а также, где произошло возгорание и насколько масштабное.