В Свердловской области создали приложение для беременных

В Свердловской области создали приложение для беременных

Сегодня, 12:19Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области впервые в России начало работу специальное приложение для женщин, которые ожидают ребенка, сообщает «Областная газета».

Программа позволяет отслеживать состояние беременной, а самой женщине напоминает об обследованиях, госпитализации и приеме врача.

По словам автора приложения, заведующего приёмным отделением Областного перинатального центра ОДКБ № 1 Николая Анкудинова, приложение является первым в стране, а ранее использовались «неудобные» смс-рассылки.

Скачать приложение на телефон можно по всей Свердловской области. Женщинам нужно обратиться к врачу и попросить предоставить QR-код.

Анкудинов отметил, что сейчас в регионе насчитывается 23 тысячи беременных и все они могут воспользоваться новым приложением.

Весной в Свердловской области было создано приложение «Термические точки», которое показывает снимки со спутника, а также, где произошло возгорание и насколько масштабное.

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