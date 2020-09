В Свердловской области создали приложение для беременных

В Свердловской области впервые в России начало работу специальное приложение для женщин, которые ожидают ребенка, сообщает «Областная газета».

Программа позволяет отслеживать состояние беременной, а самой женщине напоминает об обследованиях, госпитализации и приеме врача. По словам автора приложения, заведующего приёмным отделением Областного перинатального центра ОДКБ № 1 Николая Анкудинова, приложение является первым в стране, а ранее использовались «неудобные» смс-рассылки. Скачать приложение на телефон можно по всей Свердловской области. Женщинам нужно обратиться к врачу и попросить предоставить QR-код. Анкудинов отметил, что сейчас в регионе насчитывается 23 тысячи беременных и все они могут воспользоваться новым приложением. Весной в Свердловской области было создано приложение «Термические точки», которое показывает снимки со спутника, а также, где произошло возгорание и насколько масштабное.

