В Свердловской области три школы и 20 классов закрыли на карантин по коронавирусу

Ранее стало известно, что в школах № 148 и 179 Екатеринбурга коронавирус выявлен у восьми и шести сотрудников соответственно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что переводить на дистанционное обучение школьников будут в случаях, когда в учебном заведении заболеют одновременно 25% человек. Карантин будет вводиться, даже если коронавирус выявится у одного ребенка или педагога.