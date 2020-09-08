В Свердловской области три школы и 20 классов закрыли на карантин по коронавирусу

В Свердловской области три школы и 20 классов закрыли на карантин по коронавирусу

Сегодня, 21:19Здоровье и экологияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Свердловской области на карантин по COVID-19 закрыли три школы и более 20 классов. Об этом рассказал на брифинге по борьбе заболеванием вице-губернатор региона Павел Креков.

Как отметил замгубернатора, большинство закрытых классов расположены не в Екатеринбурге. В пример он привел Краснотурьинск — там на карантине находятся три класса. Также Креков рассказал, что в одном из случаев карантин помог предотвратить вспышку заболевания.

Мы анализы сделали всем контактным — и у шести учителей мы выявили вирус. А что бы произошло, если бы мы не закрыли учреждение? Заболевших было бы намного больше, сказал вице-губернатор.

Ранее стало известно, что в школах № 148 и 179 Екатеринбурга коронавирус выявлен у восьми и шести сотрудников соответственно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что переводить на дистанционное обучение школьников будут в случаях, когда в учебном заведении заболеют одновременно 25% человек. Карантин будет вводиться, даже если коронавирус выявится у одного ребенка или педагога.

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