Свердловский оперштаб сообщил о количестве заболевших COVID-19 за сутки

В Свердловской области зарегистрировано 123 новых случая COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Больше всего случаев заболевания выявлено у жителей Екатеринбурга, там зарегистрировано 90 заболевших. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 26 286 человек. Выписано 60 человек, общее число вылечившихся достигло 20 424. За сутки зарегистрировано четыре случая смерти больных от COVID-19, общее число – 483. В России за последние сутки выявлено 5 099 заболевших человек в 83 регионах. Всего зарегистрировано 1 035 789 случаев инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 772 человека, общее число пациентов возросло до 850 049. По стране подтверждено 122 летальных случая с коронавирусом, всего зарегистрировано 17 993 случаев смерти.

