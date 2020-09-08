Свердловский оперштаб сообщил о количестве заболевших COVID-19 за сутки

Больше всего случаев заболевания выявлено у жителей Екатеринбурга, там зарегистрировано 90 заболевших. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 26 286 человек.
Выписано 60 человек, общее число вылечившихся достигло 20 424.
За сутки зарегистрировано четыре случая смерти больных от COVID-19, общее число – 483.
В России за последние сутки выявлено 5 099 заболевших человек в 83 регионах. Всего зарегистрировано 1 035 789 случаев инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 772 человека, общее число пациентов возросло до 850 049.
По стране подтверждено 122 летальных случая с коронавирусом, всего зарегистрировано 17 993 случаев смерти.