Вернулись из-за рубежа: больше ста не сдавших анализ на COVID-19 уральцев оштрафуют

Роспотребнадзор подготовил 115 протоколов со штрафом для свердловчан, которые не сдали анализ на коронавирус, вернувшись из-за границы, пишет ЕАН.

С начала августа вернулись из других стран около шести тысяч жителей Свердловской области. Анализ прошли 5622 человека, у 26 из них выявлен COVID-19. Больше 300 человек нарушили процедуру тестирования на коронавирус, на 115 граждан заведены административные дела. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей согласно части 2 статьи 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. После возвращения из зарубежной поездки необходимо в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус, а результаты направить в роспотребнадзор или разместить в специальной форме на портале Госуслуг. В начале месяца статистика вернувшихся из-за границы насчитывала вдвое меньше человек, за неделю цифра выросла с 2739 до 5692. Почти 200 вернувшихся из-за границы уральцев прячутся от тестирования на COVID-19

