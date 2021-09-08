Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября

Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
Сегодня, 15:07Здоровье и экологияФото: TagilCty.ru
В среду 8 сентября в Нижнем Тагиле похолодало до +5, а ветер сохранил юго-западное направление, его скорость составляет один метр в секунду. Ежедневные 2-минутные замеры воздуха производились на привокзальной площади в 9:10. По их результатам показатели диоксида азота поднимались до 0,1 мг/м3.

Хоть сегодня и начало второй осенней недели, на улице уже можно заметить людей в пуховиках и шапках. Приехав к вокзалу, журналист TagilCity.ru настроил газоанализатор «Геолан-1П» на 2-минутные замеры сероводорода, диоксида азота, формальдегида, диоксида серы и синильной кислоты.

Далее были выполнены 20-минутные замеры пяти-веществ загрязнителей. Их показатели остались по нолям.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология Нижнего ТагилаЭксклюзив
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