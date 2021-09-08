Впервые за месяц выявлено менее 500 случаев COVID-19 за сутки в Свердловской области

По информации оперштаба Свердловской области всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 127 684 случая заболевания ковидом. Сейчас 432 уральца находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 339 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние 644 человек медики оценивают как тяжёлое. 4731 свердловчанин госпитализирован в больницы региона в состояниях средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.