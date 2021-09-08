Впервые за месяц выявлено менее 500 случаев COVID-19 за сутки в Свердловской области

Впервые за месяц выявлено менее 500 случаев COVID-19 за сутки в Свердловской области
Впервые за месяц выявлено менее 500 случаев COVID-19 за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:05Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Диагноз «новая коронавирусная инфекция» на 8 сентября медики поставили 496 жителям Свердловской области. Впервые с 30 июля показатель стал ниже отметки в 500 случаев.

По информации оперштаба Свердловской области всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 127 684 случая заболевания ковидом. Сейчас 432 уральца находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 339 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние 644 человек медики оценивают как тяжёлое. 4731 свердловчанин госпитализирован в больницы региона в состояниях средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Статистика летальных исходов остаётся на прежней, высокой отметке — на 8 сентября зафиксировано 35 случаев. Общее количество умерших от коронавируса в регионе — 5467 человек.

Напомним, порог заболеваемости ОРВИ в Свердловской области превышен на 74%.

Сюжеты:
КоронавирусВакцинация от коронавируса в Свердловской области
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