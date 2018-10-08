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Бассейн УВЗ в Нижнем Тагиле был эвакуирован из-за утечки химиката
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1506042046

Бассейн УВЗ в Нижнем Тагиле был эвакуирован из-за утечки химиката

Сегодня, 00:30Здоровье и экология
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