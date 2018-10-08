Бассейн УВЗ в Нижнем Тагиле был эвакуирован из-за утечки химиката

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Утечка дезинфицирующей жидкости произошла в бассейне НПК «Уралвагонзавод». Из-за неприятного запаха химиката посетители и сотрудники Дворца водного спорта были эвакуированы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 8 октября сотрудники и посетители бассейна «УВЗ» почуяли неприятный химический запах. Людей эвакуировали, а помещение начали проветривать. Как было установлено позже, в помещении Дворца водного спорта произошёл разлив дезинфицирующей жидкости. В результате эвакуации пострадавших не оказалось, угрозы жизнью и здоровью людей отсутствовали.
После проветривания бассейн вернётся к обычному режиму работу. Во вторник, 9 октября, спортивный объект будет работать по расписанию, сообщает АН «Между строк».
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