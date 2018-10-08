Бассейн УВЗ в Нижнем Тагиле был эвакуирован из-за утечки химиката

Вечером 8 октября сотрудники и посетители бассейна «УВЗ» почуяли неприятный химический запах. Людей эвакуировали, а помещение начали проветривать. Как было установлено позже, в помещении Дворца водного спорта произошёл разлив дезинфицирующей жидкости. В результате эвакуации пострадавших не оказалось, угрозы жизнью и здоровью людей отсутствовали.