Призвать к ответственности: прокуратура Первоуральска проверила стихийную свалку ТБО

На место специалисты прокуратуры выезжали в сопровождении с представителей администрации ГО Первоуральск. Присутствующие официально подтвердили факт несанкционированной свалки.

Так, ведомство в ходе проверки выявило ряд иных нарушений. Деятельность ООО «ТБО Экосервис», которому принадлежит участок, была признана противоправной, поскольку был нарушен срок хранения отходов производства и потребления – более 11 месяцев.

Кроме того, отходы были обнаружены не только на земельном участке, но и на прилегающей к нему территории. При этом прокуратура пришла к выводу, что дальнейшее складирование отходов – бытового, крупногабаритного мусора – будет оказывать негативное воздействие на объекты окружающей среды.

По итогам проверки материалы дела были переданы руководителю следственного отдела СУ СК РФ по региону в Первоуральске. Вскоре после этого против ООО «ТБО Экосервис» было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Также прокуратура направила в суд исковое заявление на администрацию ГО Первоуральск с требованием о возложении обязанности организовать работы по ликвидации несанкционированной свалки ТБО на указанном земельном участке.