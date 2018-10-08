Роспотребнадзор опроверг информацию о выбросе диоксида азота в Нижнем Тагиле

5 октября в СМИ появилась информация о том, что в Нижнем Тагиле превышен уровень диоксида азота в воздухе.

Замначальника Нижнетагильского отдела УРПН по Свердловской области Юрий Огнев пояснил, что по данным ведомства, 3 октября уровень диоксида азота в воздухе составил 0,048 мг/м3, а стандартный индекс по данному веществу - 2 ПДКсс. Зафиксированный в Нижнем Тагиле, соответствует «низкому» уровню загрязнения атмосферы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.