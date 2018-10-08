Усиление ветра до 25 м/с ожидается в Нижнем Тагиле 8 и 9 октября

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ФГБУ «Уральское УГМС» объявило экстренное предупреждение об усилении ветра на территории Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экстренное предупреждение об усилении ветра объявлено на территории Свердловской области. Синоптики прогнозируют скорость ветра до 25 м/с вечером 8 октября, а также днем и ночью 9 октября.
В случае чрезвычайной ситуации, аварии или происшествия «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» просит население информировать по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей