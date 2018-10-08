Жительница Нижнего Тагила чуть не лишилась кошки после посещения клиники «Вет Хаус»

Жительница Нижнего Тагила отвезла кошку на стерилизацию в клинику «Вет Хаус», расположенную по адресу ул. Островского, 15. Владелице животного предложили провести операцию эндоскопическим методом. Однако после операции животному стало плохо.

Посоветовали новый способ без швов – эндоскопия. Мы согласились, хоть операция и была дороже обычной. Очень пожалели. Мы соблюдали все указания, явились на прием после. Но кошечке стало плохо. Потом – все хуже и хуже. Мы звонили администратору, нам сказали, что нашего врача нет, на прием нас не записали,говорится в отзыве на сервисе «Фламп».

Операция эндоскопическим методом делается под наркозом, что может привести к осложнениям. Однако специалисты утверждают, что риски могут быть при любой операции, если у животного имеются патологии.

Эндоскопия не сложнее стерилизации обычным методом. Она менее травматична, там делается небольшой разрез. Это значит, меньше швов, а также меньше период восстановления. Делается она при контроле камеры и монитора, а не вручную. Но это операция, она делается под наркозом, нужно это понимать, прежде всего, хозяевам. Не стоит отказываться перед операцией от сдачи хотя бы минимального количества анализов. Если у животного есть какие-то заболевания, то это может привести к осложнениям,дали консультацию редакции в одной из ветклиник города.

Хозяйка кошки, после ухудшения состояния животного, была вынуждена поехать на прием в Екатеринбург. Там ее приняли и оказали помощь. Хозяйке животного пояснили, что кошке было противопоказано проведение операции эндоскопическим методом.

На приеме нам сказали, что эндоскопический способ вообще еще не изучен и по показаниям нашего питомца его вообще делать было нельзя,написано в отзыве.

Также владелица кошки написала, что в «Вет Хаусе» ее животное оперировал специалист без медицинского образования.

В «Вет Хаусе» пояснили, что специалисты без образования не имеют права вести прием. Однако комментировать ситуацию с кошкой отказались.

В ветеринарной деятельности сотрудник без образования не может проводить никакие манипуляции. Касательно отзыва на «Флампе», то мы ничего комментировать не будем,ответили редакции в «Вет Хаусе».

Специалисты других клиник также выразили сомнение относительно ведения приема сотрудниками без образования.