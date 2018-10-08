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Жительница Нижнего Тагила чуть не лишилась кошки после посещения клиники «Вет Хаус»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Нижнего Тагила чуть не лишилась кошки после посещения клиники «Вет Хаус»

Сегодня, 14:18Здоровье и экологияЮлия СувороваФото: 2 gis
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