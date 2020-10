В Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

9 октября порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, согласно прогнозам. В ведомстве напоминают гражданам, что следует закрывать окна и двери. Также рекомендуется отключить свет, газ, водопровод и не подходить к окнам. Автовладельцам рекомендуется внимательно следить за дорогой, не превышать скоростной режим и не парковать автомобили под деревьями, сообщили в МЧС. Напомним, вчера синоптики обещали заморозки и потепление жителям Свердловской области. Уральские синоптики рассказали о надвигающихся заморозках и потеплении

