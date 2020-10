С 7 по 8 октября в Нижнем Тагиле было зарегистрировано два новых случая заражения COVID-19, сообщает опрештаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирус официально подтвердился у 1 962 тагильчан. В Свердловской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 184 человек. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 30 526 свердловчан. Из больниц выписано 129 пациентов, общее количество достигло 22 632 человек. За минувшие сутки зафиксировано шесть летальных случаев, с начала пандемии от коронавируса скончались 633 человека.

