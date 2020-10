В Свердловском кардиоцентре перестали принимать пациентов из-за COVID-19

Одно из отделений Свердловского кардиоцентра перестало принимать пациентов из-за коронавируса, сообщает E1.

Директор Института кардиологии Ян Габинский рассказал, что к ним поступил пациент, у которого тест на коронавирус показал положительный результат. Он отметил, что заболели несколько сотрудников и пациент. Все контактные пациенты были перевезены в Верхнюю Пышму. Все остальные отделения больницы работают в штатном режиме. Также сообщается, что 12 октября отделение планируется вернуть в обычный режим работы. Напомним, кардиоцентр уже закрывался на карантин в апреле, когда началась пандемия коронавируса.

