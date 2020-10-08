В Свердловском кардиоцентре перестали принимать пациентов из-за COVID-19

Директор Института кардиологии Ян Габинский рассказал, что к ним поступил пациент, у которого тест на коронавирус показал положительный результат.
Он отметил, что заболели несколько сотрудников и пациент. Все контактные пациенты были перевезены в Верхнюю Пышму.
Все остальные отделения больницы работают в штатном режиме.
Также сообщается, что 12 октября отделение планируется вернуть в обычный режим работы.
Напомним, кардиоцентр уже закрывался на карантин в апреле, когда началась пандемия коронавируса.