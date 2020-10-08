В Свердловском кардиоцентре перестали принимать пациентов из-за COVID-19

В Свердловском кардиоцентре перестали принимать пациентов из-за COVID-19

Сегодня, 19:03Здоровье и экологияPhoto: Яндекс.Карты
Одно из отделений Свердловского кардиоцентра перестало принимать пациентов из-за коронавируса, сообщает E1.

Директор Института кардиологии Ян Габинский рассказал, что к ним поступил пациент, у которого тест на коронавирус показал положительный результат.

Он отметил, что заболели несколько сотрудников и пациент. Все контактные пациенты были перевезены в Верхнюю Пышму.

Все остальные отделения больницы работают в штатном режиме.

Также сообщается, что 12 октября отделение планируется вернуть в обычный режим работы.

Напомним, кардиоцентр уже закрывался на карантин в апреле, когда началась пандемия коронавируса.

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