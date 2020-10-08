В Свердловской области выявлено более 30,5 тысяч случаев COVID-19 с начала пандемии

С 7 по 8 октября в России выявлено 11 493 случая коронавируса в 85 регионах страны, всего с начала пандемии зарегистрировано 1 260 112 заболевших. За все время пандемии из больниц выписали 1 002 329 человек, из них 7 054 за последние сутки. Опрештаб подтвердил 191 летальный случай от коронавируса за сутки, всего зарегистрировано 22 056 смертей.