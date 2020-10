В Свердловской области выявлено более 30,5 тысяч случаев COVID-19 с начала пандемии

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 30 526 человек в регионе, сообщает оперштаб Свердловской области.

За прошедние сутки COVID-19 выявили еще у 184 человек. Состояние 130 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 56 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Из больниц по выздоровлению выписано 129 человек, общее количество составило 22 632 свердловчан. За сутки зарегистрировано шесть летальных случаев, общее число умерших достигло 633 человек. С 7 по 8 октября в России выявлено 11 493 случая коронавируса в 85 регионах страны, всего с начала пандемии зарегистрировано 1 260 112 заболевших. За все время пандемии из больниц выписали 1 002 329 человек, из них 7 054 за последние сутки. Опрештаб подтвердил 191 летальный случай от коронавируса за сутки, всего зарегистрировано 22 056 смертей.

