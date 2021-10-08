11 трупов свиней с африканской чумой обнаружены на трассе под Ирбитом

7 трупов хряков и 4-х мертвых свиней нашли егери Ирбита в посадках вдоль трассы «Тавда — Камышлов», сообщает администрация Ирбитского муниципального образования.
Бесхозные трупы животных были обследованы специалистами, вес каждого обнаруженного хряка превышал 200 килограмм. Было принято решение о кремации мертвых свиней.
После подтверждения заболевания африканской чумой у свиней в Ирбитском районе ветеринары и полицейские проводят подворовый обход домашних владений. Специалисты устанавливают общее количество поголовья свиней, находящихся в частных руках.
Напомним, на некоторых территориях региона введен режим ЧС муниципального характера. По информации Россельхознадзора Свердловской области вспышка африканской чумы свиней произошла из-за неправильного рациона питания животных в селе Калиновском области. Там свиней кормили пищевыми отходами, полученными из местной воинской части.