Больная COVID-19 принудительно госпитализирована по решению суда в Краснотурьинске

Решение краснотурьинского суда о принудительном помещении жительницы Краснотурьинска в стационар для лечения у нее коронавирусной инфекции вступило в законную силу 7 октября 2021 года, сообщается в группе «Вечерний Краснотурьинск» «ВКонтакте».
25 августа текущего года у молодой женщины выявлена новая коронавирусная инфекция, томография показала 36-процентное поражение легких. Женщину направили на лечение в стационар, но она отказалась ложиться в больницу по причине того, что ей некуда деть несовершеннолетних детей.
Медики предложили ей поместить детей на время лечения в детскую больницу, но она также отказалась. По представлению Роспотребнадзора суд Краснотурьинска постановил применить к женщине меры принудительной госпитализации для лечения от COVID-19.
Напомним, в Свердловской области к 1 декабря 2021 года будут введены «чистые зоны» в ТРЦ и местах массового скопления людей. В такие зоны можно будет попасть только при наличие QR-кода, который подтверждает пройденную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.