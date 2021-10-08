Больная COVID-19 принудительно госпитализирована по решению суда в Краснотурьинске

Больная COVID-19 принудительно госпитализирована по решению суда в Краснотурьинске
Больная COVID-19 принудительно госпитализирована по решению суда в Краснотурьинске
Сегодня, 10:18Здоровье и экологияФото: 1МI
30-летняя женщина из Краснотурьинска заболела коронавирусной инфекцией в конце августа 2021 года. У нее также диагностировано 36-процентное поражение легких, но она отказывалась добровольно лечиться из-за несовершеннолетних детей, которых не с кем оставить.

Решение краснотурьинского суда о принудительном помещении жительницы Краснотурьинска в стационар для лечения у нее коронавирусной инфекции вступило в законную силу 7 октября 2021 года, сообщается в группе «Вечерний Краснотурьинск» «ВКонтакте».

25 августа текущего года у молодой женщины выявлена новая коронавирусная инфекция, томография показала 36-процентное поражение легких. Женщину направили на лечение в стационар, но она отказалась ложиться в больницу по причине того, что ей некуда деть несовершеннолетних детей.

Фото:группа "Вечерний Краснотурьинск" во "ВКонтакте"

Медики предложили ей поместить детей на время лечения в детскую больницу, но она также отказалась. По представлению Роспотребнадзора суд Краснотурьинска постановил применить к женщине меры принудительной госпитализации для лечения от COVID-19.

Напомним, в Свердловской области к 1 декабря 2021 года будут введены «чистые зоны» в ТРЦ и местах массового скопления людей. В такие зоны можно будет попасть только при наличие QR-кода, который подтверждает пройденную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
судКраснотурьинскпринудительное лечениекоронавирусCOVID-диссиденты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы