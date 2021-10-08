Больная COVID-19 принудительно госпитализирована по решению суда в Краснотурьинске

30-летняя женщина из Краснотурьинска заболела коронавирусной инфекцией в конце августа 2021 года. У нее также диагностировано 36-процентное поражение легких, но она отказывалась добровольно лечиться из-за несовершеннолетних детей, которых не с кем оставить.

Решение краснотурьинского суда о принудительном помещении жительницы Краснотурьинска в стационар для лечения у нее коронавирусной инфекции вступило в законную силу 7 октября 2021 года, сообщается в группе «Вечерний Краснотурьинск» «ВКонтакте». 25 августа текущего года у молодой женщины выявлена новая коронавирусная инфекция, томография показала 36-процентное поражение легких. Женщину направили на лечение в стационар, но она отказалась ложиться в больницу по причине того, что ей некуда деть несовершеннолетних детей. Фото: группа "Вечерний Краснотурьинск" во "ВКонтакте" Медики предложили ей поместить детей на время лечения в детскую больницу, но она также отказалась. По представлению Роспотребнадзора суд Краснотурьинска постановил применить к женщине меры принудительной госпитализации для лечения от COVID-19. Напомним, в Свердловской области к 1 декабря 2021 года будут введены «чистые зоны» в ТРЦ и местах массового скопления людей. В такие зоны можно будет попасть только при наличие QR-кода, который подтверждает пройденную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Власти назвали сроки введения «чистых зон» в ТРЦ Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter