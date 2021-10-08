Ещё 46 жизней унёс COVID-19 в Свердловской области

Ещё 46 жизней унёс COVID-19 в Свердловской области
Ещё 46 жизней унёс COVID-19 в Свердловской области
Сегодня, 16:10Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Свердловская область остается на высоких позициях по антирейтингу смертности от коронавируса. За последние сутки от COVID-19 скончалось 46 уральцев. Медики продолжают делать акцент на необходимости вакцинации.

В Свердловской области 546 вновь заболевших SARS-CoV-2, в России — больше 27 тысяч

Новых случаев коронавируса в Свердловской области на 8 октября зафиксировано 546, из них 138 в Екатеринбурге. Общее количество заболевших — 143 212 человек. 894 уральца находятся в тяжелом состоянии, 515 из них — в реанимации (в том числе, подключены к аппаратам ИВЛ 415). 6280 свердловчан госпитализированы, остальные лечатся дома. В целом по России на 8 октября зафиксировано 27 246 случаев заболевания SARS-CoV-2, из них 2 346 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Почти 500 уральцев выздоровели, в целом россиян — 20,5 тысяч

486 человек в Свердловской области получили повторный отрицательный тест на коронавирус, общее число выписанных в регионе пациентов — 131 777 человек. По России статистика имеет положительную динамику — 20 566 полностью излечились от COVID-19. При этом больше всего выписано россиян в Москве (2 288), Санкт-Петербурге (2 022) и Московской области (1 276).

Количество летальных исходов от COVID-19 продолжает расти

В Свердловской области за последние сутки скончалось 46 человек. По смертности наш регион находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Общее число умерших от коронавируса за последние сутки — 936 россиян.

Медики напоминают, что единственным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией остается вакцинация. В Свердловской области полностью привиты от коронавируса 1 143 521 человек, еще 1 213 064 свердловчанина успели поставить первый компонент вакцины.

Напомним, в Свердловской области планируется ввести «чистые зоны» в ТРЦ и других общественных местах. Туда будут пускать только привитых уральцев, а также свердловчан с отметкой о перенесенном заболевании.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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