Компенсацию получат уральские фермеры за гибель свиней от африканской чумы

Компенсацию получат уральские фермеры за гибель свиней от африканской чумы
Компенсацию получат уральские фермеры за гибель свиней от африканской чумы
Сегодня, 18:12Здоровье и экологияФото: 1МI
Выплаты от государства фермерам за падеж свиней от африканской чумы начнутся в ближайшее время. Департамент ветеринарии Свердловской области просит не скрывать данные о количестве погибших животных.

В зонах установленного карантина после выявления случаев заражения африканской чумой в Свердловской области продолжается изъятие поголовья домашних свиней, сообщает региональный департамент информационной политики.

Сейчас проводится ценовая экспертиза и исследование рынка мясной продукции, чтобы установить фермерам адекватный размер выплаты,сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Напомним, африканская чума свиней начала распространяться на территориях Свердловской области в конце сентября 2021 года. По региону уже обнаружены несколько свалок трупов погибших животных.

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