Компенсацию получат уральские фермеры за гибель свиней от африканской чумы

Выплаты от государства фермерам за падеж свиней от африканской чумы начнутся в ближайшее время. Департамент ветеринарии Свердловской области просит не скрывать данные о количестве погибших животных.

В зонах установленного карантина после выявления случаев заражения африканской чумой в Свердловской области продолжается изъятие поголовья домашних свиней, сообщает региональный департамент информационной политики. Сейчас проводится ценовая экспертиза и исследование рынка мясной продукции, чтобы установить фермерам адекватный размер выплаты,сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. Напомним, африканская чума свиней начала распространяться на территориях Свердловской области в конце сентября 2021 года. По региону уже обнаружены несколько свалок трупов погибших животных. Режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней введен в Свердловской области

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