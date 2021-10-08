Компенсацию получат уральские фермеры за гибель свиней от африканской чумы

В зонах установленного карантина после выявления случаев заражения африканской чумой в Свердловской области продолжается изъятие поголовья домашних свиней, сообщает региональный департамент информационной политики.
Сейчас проводится ценовая экспертиза и исследование рынка мясной продукции, чтобы установить фермерам адекватный размер выплаты,сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.
Напомним, африканская чума свиней начала распространяться на территориях Свердловской области в конце сентября 2021 года. По региону уже обнаружены несколько свалок трупов погибших животных.