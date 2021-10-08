Соревнования «Юный спасатель» среди школьников прошли в Нижнем Тагиле

Соревнования «Юный спасатель» среди школьников прошли в Нижнем Тагиле
Соревнования «Юный спасатель» среди школьников прошли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:11Здоровье и экологияФото: 1МI
Школьники трех районов Нижнего Тагила в течение двух дней показывали свои навыки в спасении пострадавших при ЧС.

6–7 октября 2021 года на горе Лисья в Нижнем Тагиле прошли соревнования «Юный спасатель» среди школьников, сообщает Центр защиты населения.

В первый день мероприятия свое умение в определении огнетушителей, выносе пострадавших из зоны заражения при ЧС и надевании ОЗК (общевойсковой защитный костюм) показывали школьники Тагилстроевского района.

Фото:страница Ольга Иванова "ВКонтакте"

Во второй день соревнований свое умение на тех же техногенных этапах продемонстрировали учащиеся школ Ленинского и Дзержинского районов.

Напомним, на днях прошла общероссийская тренировка сил ГО и ЧС по предупреждению населения о техногенных и природных ЧС, с проверкой электросирен и перехватом телевизионного сигнала.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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