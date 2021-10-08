Соревнования «Юный спасатель» среди школьников прошли в Нижнем Тагиле

6–7 октября 2021 года на горе Лисья в Нижнем Тагиле прошли соревнования «Юный спасатель» среди школьников, сообщает Центр защиты населения.
В первый день мероприятия свое умение в определении огнетушителей, выносе пострадавших из зоны заражения при ЧС и надевании ОЗК (общевойсковой защитный костюм) показывали школьники Тагилстроевского района.
Во второй день соревнований свое умение на тех же техногенных этапах продемонстрировали учащиеся школ Ленинского и Дзержинского районов.
Напомним, на днях прошла общероссийская тренировка сил ГО и ЧС по предупреждению населения о техногенных и природных ЧС, с проверкой электросирен и перехватом телевизионного сигнала.