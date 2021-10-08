Вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса началась в Свердловской области

Вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса началась в Свердловской области
Вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса началась в Свердловской области
Сегодня, 19:38Здоровье и экологияФото: 1MI
Теперь трудовые мигранты также имеют возможность привиться от коронавируса в Свердловской области.

На данный момент была введена обязательная вакцинация для нескольких категорий работников. Например, туда входят мигранты, которые трудятся в сфере услуг и обслуживания. Об этом заявил заместитель главврача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов, сообщает департамент информполитики региона.

Однако отмечается, что привиться иностранцы могут исключительно при наличии СНИЛСа. В ином случае они не получат сертификат о вакцинации и QR-код. Поставить вакцину можно в больницах, либо в торговых центрах.

Напомним, в Свердловской области до 1 декабря будет организованы обязательные «чистые зоны» с доступом в них только при предъявлении специального QR-кода.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьмигрантывакцинациятрудовые мигрантыкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы