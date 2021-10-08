Вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса началась в Свердловской области

На данный момент была введена обязательная вакцинация для нескольких категорий работников. Например, туда входят мигранты, которые трудятся в сфере услуг и обслуживания. Об этом заявил заместитель главврача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов, сообщает департамент информполитики региона.
Однако отмечается, что привиться иностранцы могут исключительно при наличии СНИЛСа. В ином случае они не получат сертификат о вакцинации и QR-код. Поставить вакцину можно в больницах, либо в торговых центрах.
Напомним, в Свердловской области до 1 декабря будет организованы обязательные «чистые зоны» с доступом в них только при предъявлении специального QR-кода.