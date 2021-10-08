Внеплановые проверки планируется провести на тагильских предприятиях-загрязнителях

Внеплановые проверки планируется провести на тагильских предприятиях-загрязнителях
Внеплановые проверки планируется провести на тагильских предприятиях-загрязнителях
Сегодня, 11:27Здоровье и экологияФото: 1МI
Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко дала поручение Росприроднадзору провести выездные внеплановые проверки предприятий страны, которые являются главными загрязнителями окружающей среды в своих регионах.

Проверке подвергнуться 175 предприятий по всей России до конца 2022 года в 12 городах, в том числе проверят 11 компаний Нижнего Тагила, сообщает профильный telegram-канал «Зеленый» змий».

В Нижнем Тагиле Росприроднадзор планирует проверить следующие предприятия: «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», «Нижнетагильская птицефабрика», «Уралхимпласт», «Водоканал-НТ», «Новатор», «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», «Агрокомплекс «Горноуральский», «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского», «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», «Уральский завод пластификаторов», «Строительная керамика», «Тагилспецтранс», «Элис».

Нижний Тагил участвует в федеральной программе «Чистый воздух», но, несмотря на предпринимаемые меры по уменьшению количества выбросов вредных веществ в атмосферу, в 2020-м году в городе уровень загрязнения воздуха сменился с повышенного на высокий.

Напомним, по итогам 2020-го года 4 тагильских предприятия увеличили количество вредных выбросов в атмосферу, еще на трех этот показатель сократился незначительно.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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