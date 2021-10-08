Внеплановые проверки планируется провести на тагильских предприятиях-загрязнителях

Нижний Тагил участвует в федеральной программе «Чистый воздух», но, несмотря на предпринимаемые меры по уменьшению количества выбросов вредных веществ в атмосферу, в 2020-м году в городе уровень загрязнения воздуха сменился с повышенного на высокий.