Водителей и кондукторов обязали пройти вакцинацию от COVID-19 в Екатеринбурге

До 1 декабря привиться от COVID-19 нужно всем водителям и кондукторам в Екатеринбурге. Соответствующий приказ выпустило начальство «Гортранса».

В документе можно увидеть, что данным образом происходит исполнение постановления главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских. Также отдельное внимание уделяется тому, что на данный момент продолжается пандемия новой коронавирусной инфекции, сообщает Е1. Отмечается, что те, кто откажется прививаться, рискуют быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. Также в приказе подчеркивается, что нужно организоваться с поликлиниками, тогда граждане смогут беспрепятственно прийти на вакцинацию. Напомним, трудовые мигранты также могут привиться от коронавируса в Свердловской области. Для этого нужен только СНИЛС. Вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса началась в Свердловской области

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