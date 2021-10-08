Введение «чистых от коронавируса зон» прокомментировал Евгений Куйвашев

По словам губернатора, власти хотят обеспечить безопасность тех, кто не поставил прививку. Также Куйвашев подчеркнул, что вакцина на 100% не гарантирует полную защищенность от коронавируса. Однако если в «covid-free»-ресторане встретятся два привитых человека, один из которых окажется инфицирован, последствия будут минимальными.