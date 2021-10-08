Введение «чистых от коронавируса зон» прокомментировал Евгений Куйвашев

Таким образом он ответил на вопрос свердловчанки, для чего защищать тех, кто вакцинировался, от не привитых граждан, если вакцина все равно помогает.
По словам губернатора, власти хотят обеспечить безопасность тех, кто не поставил прививку. Также Куйвашев подчеркнул, что вакцина на 100% не гарантирует полную защищенность от коронавируса. Однако если в «covid-free»-ресторане встретятся два привитых человека, один из которых окажется инфицирован, последствия будут минимальными.
Напомним, обязательные «чистые зоны» с доступом в них только при предъявлении специального QR-кода будет организованы в Свердловской области до 1 декабря. В правительстве определились со списком некоторых мест, где должны быть организованы данные зоны.