Введение «чистых от коронавируса зон» прокомментировал Евгений Куйвашев

Введение «чистых от коронавируса зон» прокомментировал Евгений Куйвашев
Введение «чистых от коронавируса зон» прокомментировал Евгений Куйвашев
Сегодня, 21:43Здоровье и экологияФото: 1MI
Для чего было принято решение вводить в регионе «covid-free»-зоны объяснил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Таким образом он ответил на вопрос свердловчанки, для чего защищать тех, кто вакцинировался, от не привитых граждан, если вакцина все равно помогает.

По словам губернатора, власти хотят обеспечить безопасность тех, кто не поставил прививку. Также Куйвашев подчеркнул, что вакцина на 100% не гарантирует полную защищенность от коронавируса. Однако если в «covid-free»-ресторане встретятся два привитых человека, один из которых окажется инфицирован, последствия будут минимальными.

Напомним, обязательные «чистые зоны» с доступом в них только при предъявлении специального QR-кода будет организованы в Свердловской области до 1 декабря. В правительстве определились со списком некоторых мест, где должны быть организованы данные зоны.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашеввакцинациякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы