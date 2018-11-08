Стихийная свалка мусора ликвидирована на Пырловке в Нижнем Тагиле

Жители Пырловки в Нижнем Тагиле сообщили о несанкционированной свалке в мэрию, после чего территория была расчищена. Активность местных жителей позволила улучшить условия в перспективном микрорайоне.
Летом 2018 года жители Пырловки обратились к администрации Нижнего Тагила с проблемой: на улице Оборонная образовалась стихийная свалка.
Несанкционированная свалка появилась по улице Оборонная. Но благодаря главе города Владиславу Пинаеву, а также Игорю Комарову, Геннадию Мальцеву мы этот вопрос решили. Работы, которые начаты подрядчиком, будут доделаны. Вывозили из шахты мусор, которые копился здесь годами. Народ сюда вываливал прямо в ямы. Но мы добились того, чтобы все это убрать и площадку выровнять, чтобы народ здесь мог отдыхать. Все местные жители довольны, будет работать вместе с муниципалитетом, рассказала Виктория Матвеева.
8 ноября на местности побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, удостоверившись в проведении необходимых работ.
Активная позиция местных жителей в благоустройстве и охране природы Пырловки была отмечена муниципалитетом. Так, глава Ленинского района Геннадий Мальцев озвучил идею создания ТОСа:
Здесь очень активные жители, это радует. Думаю, что мы предложим им создать собственный ТОС и продолжить сотрудничество с администрацией для развития этого перспективного района Нижнего Тагила.