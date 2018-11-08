Стихийная свалка мусора ликвидирована на Пырловке в Нижнем Тагиле

Несанкционированная свалка появилась по улице Оборонная. Но благодаря главе города Владиславу Пинаеву, а также Игорю Комарову, Геннадию Мальцеву мы этот вопрос решили. Работы, которые начаты подрядчиком, будут доделаны. Вывозили из шахты мусор, которые копился здесь годами. Народ сюда вываливал прямо в ямы. Но мы добились того, чтобы все это убрать и площадку выровнять, чтобы народ здесь мог отдыхать. Все местные жители довольны, будет работать вместе с муниципалитетом, рассказала Виктория Матвеева.