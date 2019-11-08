Более 600 случаев: в закрытом уральском городе вспышка опасной болезни

В администрации города рассказали, что больницы переполнены, а люди болеют семьями. Несколько учебных заведений закрыты на карантин. По данным издания, в городе ходят слухи о том, что в других атомных городах тоже наблюдается вспышка заболевания.

Главврач детской поликлиники Сергей Калинин в интервью изданию «Нейва» рассказал, что рост заболеваемости начался в 2018 году.

Первым 16 июля заболел 12-летний подросток, отдыхавший в загородном центре «Самоцветы». За июль мы получили 12 случаев внебольничной пневмонии среди детей, в августе 44, в сентябре 69, за две недели октября — 68, пояснил врач.