Более 600 случаев: в закрытом уральском городе вспышка опасной болезни
Сегодня, 20:25Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Новоуральске вспышка внебольничной пневмонии, за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 600 случаев заболевания, пишет Ура.ру.
В администрации города рассказали, что больницы переполнены, а люди болеют семьями. Несколько учебных заведений закрыты на карантин. По данным издания, в городе ходят слухи о том, что в других атомных городах тоже наблюдается вспышка заболевания.
Главврач детской поликлиники Сергей Калинин в интервью изданию «Нейва» рассказал, что рост заболеваемости начался в 2018 году.
Первым 16 июля заболел 12-летний подросток, отдыхавший в загородном центре «Самоцветы». За июль мы получили 12 случаев внебольничной пневмонии среди детей, в августе 44, в сентябре 69, за две недели октября — 68, пояснил врач.
За 2019 год заболело более 600 человек. Заболевание по симптомам похоже на грипп, оно передается воздушно-капельным путем.
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