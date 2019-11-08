Детская поликлиника на Черных станет «бережливой» в 2020 году

Согласно сметной документации, проект должен включать ремонт фундамента, фасада, лестниц, крылец, полов, систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, энерго- и электроснабжения, замену конструкций крыши, дверей, окон, частичную реконструкцию стен и перегородок.

По словам заместителя главного врача по АХЧ Юлии Зудовой, ремонт в медучреждении пройдет в рамках программы «Бережливая поликлиника» примерно во второй половине 2020 года. Реконструкцию начнут со входной группы, затем сделают перепланировку и проведут отделочные работы.

Сначала проект проверит государственная экспертиза, потом мы подадим заявку на выделение субсидий. Я думаю, ремонт начнут летом-осенью, рассказала TagilCity.ru Зудова.

Заместитель главврача отметила, что мягкая мебель, компьютеры, стойки регистрации, электронное табло и система навигации уже закуплены. Дата окончания подачи заявок на разработку проектно-сметной документации — 21 ноября. Срок выполнения работ — до 28 февраля 2020 года.