Для детской поликлиники на Карла Маркса разработают проект капитального ремонта

В проекте должны быть предусмотрены ремонт стен, наружной и внутренней отделки, реконструкция кровли, подвала, лестниц, пола, а также замена окон, дверей, инженерно-технических сетей, электрооборудования и освещения.

Дата окончания подачи заявок — 21 ноября. Срок выполнения работ — до 31 марта 2020 года.

Ранее были проведены обследование и оценка технического состояния двухэтажного здания. В результате проверки выявлены дефекты в фасаде, несущих стенах, перекрытиях в подвале и на чердаке, междуэтажных перекрытиях, лестницах, окнах, крыше, полу и инженерном оборудовании. Общий физический износ поликлиники — 56%.

Напомним, детская поликлиника начала функционировать в 1937 году. Последний раз ремонт проводили в девяностых годах. В здании облупилась краска, с потолка осыпается штукатурка, через деревянные окна сквозит, перила погнулись, а в некоторых дверях трещины. В 2018 году отремонтировали только молочно-раздаточный пункт. По сообщению главврача ДГБ Дмитрия Клеймёнова, на остальное не хватило финансирования. Ранее касательно ремонта детской поликлиники на Карла Маркса высказался глава города Владислав Пинаев.