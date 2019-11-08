Регоператор отправил три тысячи контейнеров в города Свердловской области

Новые контейнеры появились в Краснотурьинске, Лесном, Североуральске, Нижней Туре, Волчанске, Ивделе, Нижнем Тагиле и других. До конца года работы по установке контейнеров будут продолжаться. По данным на ноябрь оформлены покупки 2 897 баков, ожидается завершающая поставка 550 контейнеров.

Установка новых контейнеров — это первый и необходимый шаг для реализации экологической реформы. Вместе с администрациями городских округов мы постепенно и планомерно приводим в порядок все контейнерные площадки,рассказал исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.

Также он отметил, что в населенных пунктах создаются новые площадки для сбора ТКО, и регоператор активно участвует в их оборудовании.