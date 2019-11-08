Регоператор отправил три тысячи контейнеров в города Свердловской области
В 2019 году «Рифей» закупил почти три тысячи контейнеров для сбора ТКО. Новые баки размещены уже в 18 городах северной зоны Свердловской области, сообщает пресс-служба регоператора.
Новые контейнеры появились в Краснотурьинске, Лесном, Североуральске, Нижней Туре, Волчанске, Ивделе, Нижнем Тагиле и других. До конца года работы по установке контейнеров будут продолжаться. По данным на ноябрь оформлены покупки 2 897 баков, ожидается завершающая поставка 550 контейнеров.
Установка новых контейнеров — это первый и необходимый шаг для реализации экологической реформы. Вместе с администрациями городских округов мы постепенно и планомерно приводим в порядок все контейнерные площадки,рассказал исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
Также он отметил, что в населенных пунктах создаются новые площадки для сбора ТКО, и регоператор активно участвует в их оборудовании.
Объем закупок контейнеров был определен на основе данных инвентаризации контейнерного парка в начале 2019 года и лимита средств, заложенных на приобретение оборудования. Сейчас формируется план закупок на 2020 год. Модернизация контейнерного парка городов северной зоны будет продолжена.