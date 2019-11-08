Росстат назвал число граждан, ведущих здоровый образ жизни

В течение этого года здоровый образ жизни (отказ от алкоголя, курения, физическая активность) вели 12% жителей России. Статистические данные по данному демографическому показателю публикуются впервые.

Исследование проводилось в рамках нацпроекта «Демография», рассчитанного до 2024 года. В этот период ежегодно будут подводиться статистические итоги выборочного наблюдения за состоянием здоровья населения.