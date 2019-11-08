Росстат назвал число граждан, ведущих здоровый образ жизни
Сегодня, 11:38Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Впервые Росстат назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни, оказалось, что это каждый восьмой человек, пишет РБК.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
В течение этого года здоровый образ жизни (отказ от алкоголя, курения, физическая активность) вели 12% жителей России. Статистические данные по данному демографическому показателю публикуются впервые.
Исследование проводилось в рамках нацпроекта «Демография», рассчитанного до 2024 года. В этот период ежегодно будут подводиться статистические итоги выборочного наблюдения за состоянием здоровья населения.
Набольшее число россиян, ведущих ЗОЖ, проживает в Ингушетии — 48,8%, на втором месте находится Крым с 29,2%, на третьем — Адыгея с 28,8%. Свердловская область не попала в число лидеров.
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