Жители Нижнего Тагила часто недовольны системой здравоохранения города. А сегодня ситуацию во многом усугубляет вторая волна коронавируса. TagilCity.ru составило рейтинг тагильских поликлиник на основе отзывов на Яндекс и Google и узнало, почему руководство медучреждений не реагирует на них.

За основу брались данные Яндекса, так как эта платформа считается более популярной у россиян, чем Google. Городская поликлиника № 4 на улице Новостроя, 24. По оценкам тагильчан в Яндексе, именно эта поликлиника лучшая в городе (4 балла на основе 217 отзывов). Google дает ей чуть меньше — 3,1 балла (45 отзывов). Однако у некоторых пациентов есть претензии по организации работы медучреждения в период пандемии коронавируса. Организация работы неправильная. Если вы от больных требуете соблюдение противоэпидемических мер безопасности, то почему ваши сотрудники их не соблюдают. Пример: человек идет за выпиской льготных лекарств. У входа его останавливают, заставляют ждать больше на полчаса, чем по времени талона. У кабинета много людей. Выходит медсестра, просит соблюдать дистанцию от нее 1,5 метра, при чем сама только в маске, без колпака и перчаток. И как ей подавать документы на выписку лекарств? Кидать? Ведь каждый, кто пришел выписывать рецепт на лекарство, в прочем как и другой, кто пришел за помощью в поликлинику, считается потенциальным больным СOVID-19. Было хорошо придумано, когда людей обзванивали, и те приходили уже за готовыми рецептами. Так было безопасней и для медперсонала и для больных,считает Елена. Отзывы с поисковых систем Городская поликлиника № 2 на улице Металлургов, 2. О данном медучреждении на Яндексе оставлено 115 отзывов, средний балл которых составил 2,5. Google полностью солидарен с российским поисковиком, но аналогичная оценка там получилась лишь на основе двух мнений. Среди отзывов тагильчан часто встречаются жалобы на отказ в приеме. Отзывы с поисковых систем Поликлиника № 4 на улице Дружинина, 53. Средняя оценка медучреждения, по данным Яндекса, — 2,4 балла на основе 59 отзывов. Google оценивает поликлинику также, но по 13 отзывам. Тагильчане жалуются на невозможность дозвониться в регистратуру и очереди на прием. Надо там всех уже менять, сидят там зажравшиеся все. Трубку не берут никогда, при мне сколько раз скидывали! Обращение убогое, как будто в гости к ним на чай пришли! Куда начальство смотрит. Буду жалобу писать пусть их встряхнут немного,пишет Наталья. Отзывы с поисковых систем Напомним, ранее источник в сфере здравоохранения рассказал TagilCity.ru, что ГП № 4 частично перепрофилируют для пациентов с коронавирусом с легкой и бессимптомной формой заболевания. Однако позже эту информацию опроверг оперштаб региона, отметив, что в поликлинике разместят койки для организации дневного стационара для больных с неинфекционными заболеваниями. Поликлиника Демидовской городской больницы на улице Горошникова, 37, корпус 3. На основе 30 отзывов на Яндексе средняя оценка поликлиники 2 балла. Google не делит больничный комплекс на корпуса, поэтому поставить оценку можно только Демидовской городской больнице в целом (3,3 балла). В первую очередь тагильчане высказывают претензии по поводу отсутствия ремонта здания. Мало что меняется с годами в поликлинике. Ремонта как не было, так и нет (как на машине времени попадаешь в советское время), так и отношение осталось тем же. Прошла диспансеризацию, осталось попасть к терапевту. Чтобы узнать часы приема приходиться ездить в поликлинику. В регистратуру невозможно дозвониться, то сбрасывают, то не берут трубку. А терапевт то в отпуске, то на больничном. Приедешь, убедишься, что участок не работает и ни с чем едешь обратно. Спрашивается: для чего сайт, интернет, телефон? возмущается Людмила. Отзывы с поисковых систем Городская поликлиника № 3 на Липовом тракте, 30а. Яндекс оценивает поликлинику в 1,4 балла по 148 отзывам. Данные Google отличаются в разы — 3,3 балла, но там выставлено лишь три оценки, две из которых без комментариев. В основном пациенты жалуются на длительность ожидания в очереди. Огромные очереди, мало времени на прием граждан, ощущение конвейера, и что врачи отбывают каторгу. К врачам претензий нет. Прекрасно осознаю, что они заложники палочной системы,считает Егор. Отзывы с поисковых систем Кроме того, пандемия коронавируса обострила ситуацию с очередями. В сети стали появляться фото, где видно, как в коридорах поликлиники десятки людей ожидают приема врача. При этом пациенты рассказывали, что в очередях находятся много людей с признаками ОРВИ, а социальная дистанция между ожидающими не соблюдается. Городская поликлиника № 1 на улице Окунева, 30. Оценка, по данным Яндекса, 1,3 балла на основе 208 отзывов. Google дает оценку на балл выше — 2,3, но на основании 30 отзывов. Основными претензиями к поликлинике стали хамство сотрудников регистратуры, трудности с вызовом врача и проблемы с нехваткой талонов к узким специалистам. Ужасное отношение к пациентам. Особенно отношение работников регистратуры. Такие хамки сидят, ужас просто. Толком ничего не спросишь у них, всегда в ответ будут недовольные высказывания, как их все тут достали. Лишний раз убеждаюсь, что медицина становится все хуже в плане отношения к пациентам. Люди разучились общаться нормально,жалуется на «Яндекс.Картах» Анастасия. Отзывы с поисковых систем Напомним, 3 ноября стало известно, что главного врача ЦГБ № 1, куда входит поликлиника на Вагонке, понизили до начальника медчасти учреждения. На его место назначен бывший замминистра здравоохранения Омской области Александр Павловских, который в 2019 стал фигурантом скандала вокруг закупки дорогостоящего медицинского оборудования. При составлении рейтинга стало понятно, что руководство поликлиник не отвечает в поисковых системах на жалобы пациентов, понижая тем самым репутацию медучреждений. Получается, что быстрой обратной связи между поликлиникой и пациентом не существует совсем. Можно лишь направить претензию в свердловский Минздрав, ответ на которую займет не одну неделю. При этом частные клиники не оставляют без внимания ни один отзыв, даже со словами благодарности. Отзывы с поисковых систем По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Погудина, построение диалога между поликлиникой и пациентом в виде быстрой обратной связи, такой как ответы на жалобы в поисковых системах, зависит от руководства медучреждений. Не каждый главврач готов оперативно реагировать на негатив. Я считаю, что обратная связь, диалог и взаимопонимание с пациентом складывается, в первую очередь, из доверия и полноты информации, которой он обладает. Если человек знает условия, правила, деятельность поликлиники и чувствует, что его права не ущемлены, то у него отпадает желание писать какие-то жалобы в Минздрав или размещать гневные посты в интернете. Для этого руководство поликлиники должно обеспечить открытый и правдивый диалог. И я тоже не понимаю, почему не везде сегодня это складывается. В тех медучреждениях Свердловской области, где главврачи очень внимательно относятся к данному вопросу, смогли переломить ситуацию во взаимоотношениях с пациентами. Все благодаря тому, что они конкретно занимаются учетом мнений пациентов, а не формализмом. Но идти на открытый диалог бывает весьма сложно, не каждый к этому готов. Особенно в условиях пандемии и нехватки кадров,поделился мнением с TagilCity.ru Вячеслав Погудин. Такого же мнения придерживаются и в некоммерческом партнерстве «Медицинская палата Свердловской области». По мнению специалистов, поликлиникам не хватает грамотных сотрудников, способных отвечать на негативные отзывы. Здесь также важен аспект психологии. Не во всех медучреждениях есть пресс-служба. В большинстве — просто секретари руководителя, не имеющие должного образования или опыта. Системная и открытая работа с жалобами поможет во взаимоотношениях с потенциальными пациентами. Ведь то медучреждение, которое признает ошибки и умеет их исправлять, вызывает симпатию, считают в организации. Решение проблемы эксперты видят в подготовке компетентных сотрудников, возможно с психологическим образованием, которые бы вели диалог с пациентом и отрабатывали жалобы. Сейчас такие специалисты в штате медучреждений не предусмотрены. Жалобы бывают разные, конечно, реагировать на это надо. Над этим должны работать специально обученные администраторы, которые не предусмотрены, конечно же, в штате поликлиники,считает руководитель общественной организации «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова. Узнать мнение самих руководителей тагильских поликлиник TagilCity.ru на момент публикации статьи не удалось. В пресс-службе ЦГБ № 1 обещали предоставить комментарий позже. Главврачи остальных медучреждений не взяли трубку. Получается, что взаимоотношения поликлиник с пациентами на фоне пандемии коронавируса обострились еще больше из-за нежелания или неумения руководства вести диалог. Очереди на прием и сдачу анализов, ожидание приема, проблемы с вызовом врача и при этом отсутствие реакции на проблемы, лишь увеличивают степень негатива и нелестных высказываний в адрес системы тагильского здравоохранения.

