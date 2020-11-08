За основу брались данные Яндекса, так как эта платформа считается более популярной у россиян, чем Google.
Городская поликлиника № 4 на улице Новостроя, 24.
По оценкам тагильчан в Яндексе, именно эта поликлиника лучшая в городе (4 балла на основе 217 отзывов). Google дает ей чуть меньше — 3,1 балла (45 отзывов). Однако у некоторых пациентов есть претензии по организации работы медучреждения в период пандемии коронавируса.
Организация работы неправильная. Если вы от больных требуете соблюдение противоэпидемических мер безопасности, то почему ваши сотрудники их не соблюдают. Пример: человек идет за выпиской льготных лекарств. У входа его останавливают, заставляют ждать больше на полчаса, чем по времени талона. У кабинета много людей. Выходит медсестра, просит соблюдать дистанцию от нее 1,5 метра, при чем сама только в маске, без колпака и перчаток. И как ей подавать документы на выписку лекарств? Кидать? Ведь каждый, кто пришел выписывать рецепт на лекарство, в прочем как и другой, кто пришел за помощью в поликлинику, считается потенциальным больным СOVID-19. Было хорошо придумано, когда людей обзванивали, и те приходили уже за готовыми рецептами. Так было безопасней и для медперсонала и для больных,считает Елена.
Городская поликлиника № 2 на улице Металлургов, 2.
О данном медучреждении на Яндексе оставлено 115 отзывов, средний балл которых составил 2,5. Google полностью солидарен с российским поисковиком, но аналогичная оценка там получилась лишь на основе двух мнений. Среди отзывов тагильчан часто встречаются жалобы на отказ в приеме.
Поликлиника № 4 на улице Дружинина, 53.
Средняя оценка медучреждения, по данным Яндекса, — 2,4 балла на основе 59 отзывов. Google оценивает поликлинику также, но по 13 отзывам. Тагильчане жалуются на невозможность дозвониться в регистратуру и очереди на прием.
Надо там всех уже менять, сидят там зажравшиеся все. Трубку не берут никогда, при мне сколько раз скидывали! Обращение убогое, как будто в гости к ним на чай пришли! Куда начальство смотрит. Буду жалобу писать пусть их встряхнут немного,пишет Наталья.
Напомним, ранее источник в сфере здравоохранения рассказал TagilCity.ru, что ГП № 4 частично перепрофилируют для пациентов с коронавирусом с легкой и бессимптомной формой заболевания. Однако позже эту информацию опроверг оперштаб региона, отметив, что в поликлинике разместят койки для организации дневного стационара для больных с неинфекционными заболеваниями.
Поликлиника Демидовской городской больницы на улице Горошникова, 37, корпус 3.
На основе 30 отзывов на Яндексе средняя оценка поликлиники 2 балла. Google не делит больничный комплекс на корпуса, поэтому поставить оценку можно только Демидовской городской больнице в целом (3,3 балла). В первую очередь тагильчане высказывают претензии по поводу отсутствия ремонта здания.
Мало что меняется с годами в поликлинике. Ремонта как не было, так и нет (как на машине времени попадаешь в советское время), так и отношение осталось тем же. Прошла диспансеризацию, осталось попасть к терапевту. Чтобы узнать часы приема приходиться ездить в поликлинику. В регистратуру невозможно дозвониться, то сбрасывают, то не берут трубку. А терапевт то в отпуске, то на больничном. Приедешь, убедишься, что участок не работает и ни с чем едешь обратно. Спрашивается: для чего сайт, интернет, телефон? возмущается Людмила.
Городская поликлиника № 3 на Липовом тракте, 30а.
Яндекс оценивает поликлинику в 1,4 балла по 148 отзывам. Данные Google отличаются в разы — 3,3 балла, но там выставлено лишь три оценки, две из которых без комментариев. В основном пациенты жалуются на длительность ожидания в очереди.
Огромные очереди, мало времени на прием граждан, ощущение конвейера, и что врачи отбывают каторгу. К врачам претензий нет. Прекрасно осознаю, что они заложники палочной системы,считает Егор.
Кроме того, пандемия коронавируса обострила ситуацию с очередями. В сети стали появляться фото, где видно, как в коридорах поликлиники десятки людей ожидают приема врача. При этом пациенты рассказывали, что в очередях находятся много людей с признаками ОРВИ, а социальная дистанция между ожидающими не соблюдается.
Городская поликлиника № 1 на улице Окунева, 30.
Оценка, по данным Яндекса, 1,3 балла на основе 208 отзывов. Google дает оценку на балл выше — 2,3, но на основании 30 отзывов. Основными претензиями к поликлинике стали хамство сотрудников регистратуры, трудности с вызовом врача и проблемы с нехваткой талонов к узким специалистам.
Ужасное отношение к пациентам. Особенно отношение работников регистратуры. Такие хамки сидят, ужас просто. Толком ничего не спросишь у них, всегда в ответ будут недовольные высказывания, как их все тут достали. Лишний раз убеждаюсь, что медицина становится все хуже в плане отношения к пациентам. Люди разучились общаться нормально,жалуется на «Яндекс.Картах» Анастасия.
Напомним, 3 ноября стало известно, что главного врача ЦГБ № 1, куда входит поликлиника на Вагонке, понизили до начальника медчасти учреждения. На его место назначен бывший замминистра здравоохранения Омской области Александр Павловских, который в 2019 стал фигурантом скандала вокруг закупки дорогостоящего медицинского оборудования.
При составлении рейтинга стало понятно, что руководство поликлиник не отвечает в поисковых системах на жалобы пациентов, понижая тем самым репутацию медучреждений. Получается, что быстрой обратной связи между поликлиникой и пациентом не существует совсем. Можно лишь направить претензию в свердловский Минздрав, ответ на которую займет не одну неделю. При этом частные клиники не оставляют без внимания ни один отзыв, даже со словами благодарности.
По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Погудина, построение диалога между поликлиникой и пациентом в виде быстрой обратной связи, такой как ответы на жалобы в поисковых системах, зависит от руководства медучреждений. Не каждый главврач готов оперативно реагировать на негатив.
Я считаю, что обратная связь, диалог и взаимопонимание с пациентом складывается, в первую очередь, из доверия и полноты информации, которой он обладает. Если человек знает условия, правила, деятельность поликлиники и чувствует, что его права не ущемлены, то у него отпадает желание писать какие-то жалобы в Минздрав или размещать гневные посты в интернете. Для этого руководство поликлиники должно обеспечить открытый и правдивый диалог. И я тоже не понимаю, почему не везде сегодня это складывается. В тех медучреждениях Свердловской области, где главврачи очень внимательно относятся к данному вопросу, смогли переломить ситуацию во взаимоотношениях с пациентами. Все благодаря тому, что они конкретно занимаются учетом мнений пациентов, а не формализмом. Но идти на открытый диалог бывает весьма сложно, не каждый к этому готов. Особенно в условиях пандемии и нехватки кадров,поделился мнением с TagilCity.ru Вячеслав Погудин.
Такого же мнения придерживаются и в некоммерческом партнерстве «Медицинская палата Свердловской области». По мнению специалистов, поликлиникам не хватает грамотных сотрудников, способных отвечать на негативные отзывы. Здесь также важен аспект психологии. Не во всех медучреждениях есть пресс-служба. В большинстве — просто секретари руководителя, не имеющие должного образования или опыта.
Системная и открытая работа с жалобами поможет во взаимоотношениях с потенциальными пациентами. Ведь то медучреждение, которое признает ошибки и умеет их исправлять, вызывает симпатию, считают в организации.
Решение проблемы эксперты видят в подготовке компетентных сотрудников, возможно с психологическим образованием, которые бы вели диалог с пациентом и отрабатывали жалобы. Сейчас такие специалисты в штате медучреждений не предусмотрены.
Жалобы бывают разные, конечно, реагировать на это надо. Над этим должны работать специально обученные администраторы, которые не предусмотрены, конечно же, в штате поликлиники,считает руководитель общественной организации «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова.
Узнать мнение самих руководителей тагильских поликлиник TagilCity.ru на момент публикации статьи не удалось. В пресс-службе ЦГБ № 1 обещали предоставить комментарий позже. Главврачи остальных медучреждений не взяли трубку.
Получается, что взаимоотношения поликлиник с пациентами на фоне пандемии коронавируса обострились еще больше из-за нежелания или неумения руководства вести диалог. Очереди на прием и сдачу анализов, ожидание приема, проблемы с вызовом врача и при этом отсутствие реакции на проблемы, лишь увеличивают степень негатива и нелестных высказываний в адрес системы тагильского здравоохранения.