Я считаю, что обратная связь, диалог и взаимопонимание с пациентом складывается, в первую очередь, из доверия и полноты информации, которой он обладает. Если человек знает условия, правила, деятельность поликлиники и чувствует, что его права не ущемлены, то у него отпадает желание писать какие-то жалобы в Минздрав или размещать гневные посты в интернете. Для этого руководство поликлиники должно обеспечить открытый и правдивый диалог. И я тоже не понимаю, почему не везде сегодня это складывается. В тех медучреждениях Свердловской области, где главврачи очень внимательно относятся к данному вопросу, смогли переломить ситуацию во взаимоотношениях с пациентами. Все благодаря тому, что они конкретно занимаются учетом мнений пациентов, а не формализмом. Но идти на открытый диалог бывает весьма сложно, не каждый к этому готов. Особенно в условиях пандемии и нехватки кадров,поделился мнением с TagilCity.ru Вячеслав Погудин.