В Свердловской области прогнозируется сильный ветер и гололед, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

9 ноября в некоторых районах области ожидаются неблагоприятные погодные условия: порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду, местами планируются умеренные осадки в виде мокрого снега, а также на дорогах возможно появление гололеда. Сильный ветер может оказать дополнительную нагрузку на сооружения и постройки. Кроме того, он может привести к повалу деревьев, повреждению линий электропередач и затруднениям в работе автотранспорта. Также необходимо сохранять безопасность на дорогах.

