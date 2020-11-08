Свердловские власти объяснили размещение «коронавирусных» больных в спортзале

Напомним, вчера стало известно, что в спорткомплексе села Курганово под Екатеринбурга отвели спортзал под обсерватор для «коронавирусных» больных. По информации от пациентов, койки в нем размещены очень близко друг к другу. Женщины и мужчины могут находиться на соседних местах.