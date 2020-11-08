Свердловские власти объяснили размещение «коронавирусных» больных в спортзале

Свердловские власти объяснили размещение «коронавирусных» больных в спортзале

Сегодня, 18:17Здоровье и экологияPhoto: е1.ru
Власти Свердловской области прокомментировали размещение больных COVID-19 в спортивном зале, сообщает Е1 со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Как рассказали в штабе, больных, которые не имеют возможности лечиться дома и переносят заболевание либо в легкой, либо в бессимптомной форме, отправляют в пункты временного размещения. Нахождение там не противоречит действующим нормам и правилам, на данный момент больницы уральской столицы ведут медицинское сопровождение трех пунктов временного размещения.

Легкие пациенты, как правило, быстрее справляются с болезнью, поэтому ситуация с местами постоянно меняется. Кроме того, мониторинг и корректировка такого коечного фонда ведется несколько раз в сутки. Резерв мест имеется,подчеркнули в оперативном штабе.

Напомним, вчера стало известно, что в спорткомплексе села Курганово под Екатеринбурга отвели спортзал под обсерватор для «коронавирусных» больных. По информации от пациентов, койки в нем размещены очень близко друг к другу. Женщины и мужчины могут находиться на соседних местах.

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