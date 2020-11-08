В Екатеринбурге пассажиры вытолкнули из трамвая женщину без маски

Конфликт произошел 8 ноября, утром, когда пассажиры и кондуктор трамвая остались недовольны решением женщины не надевать медицинскую маску.
Завтра скажут: «Наденьте, пожалуйста, памперс», вы наденете его?в свою очередь отвечала женщина.
На свой вопрос она получила утвердительный ответ.
В результате, женщина была вытолкана из общественного транспорта, при этом у нее упали личные вещи и телефон.
Напомним, накануне в Екатеринбурге гражданин устроил скандал из-за того, что его попросили надеть маску. Транспортники были вынуждены вызвать полицию, увидев которую COVID-диссидент покинул трамвай. В результате, транспортное средство не двигалось с места почти 20 минут.