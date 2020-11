В Екатеринбурге пассажиры вытолкнули из трамвая женщину без маски

В уральской столице пассажиры трамвая вытолкнули женщину, которая отказалась надевать маску. Инцидент запечатлели на видео очевидцы происходящего и разместили в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».

Конфликт произошел 8 ноября, утром, когда пассажиры и кондуктор трамвая остались недовольны решением женщины не надевать медицинскую маску. Завтра скажут: «Наденьте, пожалуйста, памперс», вы наденете его?в свою очередь отвечала женщина. На свой вопрос она получила утвердительный ответ. В результате, женщина была вытолкана из общественного транспорта, при этом у нее упали личные вещи и телефон. Video: группа "Инцидент Екатеринбург" во ВКонтакте Напомним, накануне в Екатеринбурге гражданин устроил скандал из-за того, что его попросили надеть маску. Транспортники были вынуждены вызвать полицию, увидев которую COVID-диссидент покинул трамвай. В результате, транспортное средство не двигалось с места почти 20 минут. В Екатеринбурге мужчина отказался надевать маску и парализовал движение трамваев

