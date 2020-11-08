В Екатеринбурге пассажиры вытолкнули из трамвая женщину без маски

Напомним, накануне в Екатеринбурге гражданин устроил скандал из-за того, что его попросили надеть маску. Транспортники были вынуждены вызвать полицию, увидев которую COVID-диссидент покинул трамвай. В результате, транспортное средство не двигалось с места почти 20 минут.