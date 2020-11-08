В Екатеринбурге пассажиры вытолкнули из трамвая женщину без маски

В Екатеринбурге пассажиры вытолкнули из трамвая женщину без маски

Сегодня, 17:52Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице пассажиры трамвая вытолкнули женщину, которая отказалась надевать маску. Инцидент запечатлели на видео очевидцы происходящего и разместили в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».

Конфликт произошел 8 ноября, утром, когда пассажиры и кондуктор трамвая остались недовольны решением женщины не надевать медицинскую маску.

Завтра скажут: «Наденьте, пожалуйста, памперс», вы наденете его?в свою очередь отвечала женщина.

На свой вопрос она получила утвердительный ответ.

В результате, женщина была вытолкана из общественного транспорта, при этом у нее упали личные вещи и телефон.

Video:группа "Инцидент Екатеринбург" во ВКонтакте

Напомним, накануне в Екатеринбурге гражданин устроил скандал из-за того, что его попросили надеть маску. Транспортники были вынуждены вызвать полицию, увидев которую COVID-диссидент покинул трамвай. В результате, транспортное средство не двигалось с места почти 20 минут.

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