В России поменялись правила лечения COVID-19 в домашних условиях

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения COVID-19 в амбулаторных условиях. Теперь больные, которые проживают в коммунальных квартирах, общежитиях и с людьми пожилого возраста или людьми, имеющими хронические заболевания, а потому попадающими в группу риска, будут отправляться в больницу.