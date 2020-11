В России поменялись правила лечения COVID-19 в домашних условиях

Сегодня в России вступил в силу приказ Минздрава, который меняет правила лечения коронавируса на дому, сообщает «Парламентская газета».

С 8 ноября пациенты, болеющие COVID-19, смогут оставаться дома в том случае, если у них имеется отдельная комната, а также они обяжутся придерживаться всех предписаний врача. Документ вносит поправки в действующий регламент лечения COVID-19 в амбулаторных условиях. Теперь больные, которые проживают в коммунальных квартирах, общежитиях и с людьми пожилого возраста или людьми, имеющими хронические заболевания, а потому попадающими в группу риска, будут отправляться в больницу. До изменений больные коронавирусом, чье состояние не требовало госпитализации, могли лечиться дома и условия проживания на это никак не влияли. Теперь врачей также обязывают проинформировать пациента, остающегося на дому, что, при ухудшении самочувствия, необходимо обращаться за помощью к медикам. Врачи должны оповестить квартирантов об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Помимо этого, приказ позволяет переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на коронавирус. Напомним, накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что при резком росте заболеваемости COVID-19 Екатеринбург закроют. При самой простой ситуации с заболеваемостью коронавирусом жителям нужно соблюдать самоизоляцию и социальную дистанцию. При самом плохом сценарии может быть введен режим ЧП. Высокинский заявил о возможном закрытии Екатеринбурга из-за коронавируса

