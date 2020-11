На Среднем Урале выявили 291 случай заражения COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает оперштаб Свердловской области.

Общее число выявленных заражений в регионе за весь период достигло 38 479. 349 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 186 подключены к аппаратам ИВЛ. Выявлено восемь летальных случаев. В общей сложности с начала эпидемии в Свердловской области скончался 831 пациент. В России за период с 7 по 8 ноября выявили 20 498 заразившихся COVID-19. За весь период насчитывается 1 774 334 случая заболевания. От инфекции умерли 30 537 человек, из них 286 за прошедшие сутки.

