Пациенты лежат в коридоре и столовой из-за нехватки мест в больнице Екатеринбурга

Пациенты лежат в коридоре и столовой из-за нехватки мест в больнице Екатеринбурга
Пациенты лежат в коридоре и столовой из-за нехватки мест в больнице Екатеринбурга
Сегодня, 22:47Здоровье и экологияФото: 1MI
Из-за того, что центральная городская больница № 7 в Екатеринбурге переполнена, пациентов кладут в коридор и столовую. Данное видео было опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

Как стало известно, на данный момент количество больных превышает возможности медучреждения и коечный фонд. Об этом Znak сообщили в ЦГБ № 7. Там объяснили, что такая ситуация связана с перепрофилированием больниц города под госпитали для «ковидных» больных и с увеличением количества пациентов в хирургическом отделении.

В больнице отметили, что пациентов, размещенных вне палаты, сразу переводят на освободившиеся места, как только появляется такая возможность.

Видео:группа «Инцидент Екатеринбург» «Вконтакте»

Напомним, в конце октября сообщалось, что в Свердловской области занята большая часть коек для больных коронавирусом. На тот момент свободными оставались всего 7%.

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Екатеринбург
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