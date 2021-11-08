Почти две тысячи протоколов за нарушение эпидбезопасности составлено на Среднем Урале

Почти две тысячи протоколов за нарушение эпидбезопасности составлено на Среднем Урале
Почти две тысячи протоколов за нарушение эпидбезопасности составлено на Среднем Урале
Сегодня, 21:42Здоровье и экологияФото: 1MI
Контрольные группы за время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября составили 1,9 тысячи протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм по коронавирусу на территории Среднего Урала.

Протоколы составлялись на граждан, которые не соблюдали масочный режим и не показывали QR-коды в необходимых для этого местах. В указанный период группы проверили 21,8 тысячи объектов торговли, в том числе розничные магазины и предприятия сферы услуг, а также торговые центры, сообщает департамент информполитики региона.

Отмечается, что также соблюдение требований проверялось в 4,7 тысячи единицах общественного транспорта. Всего было проведено 24 тысячи профилактических бесед.

Напомним, за нерабочие дни в Нижнем Тагиле было составлено 133 протокола за нарушение антикоронавирусных мер. В зону проверки попали 855 объектов.

Сюжеты:
Коронавирус
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