Почти две тысячи протоколов за нарушение эпидбезопасности составлено на Среднем Урале

Контрольные группы за время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября составили 1,9 тысячи протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм по коронавирусу на территории Среднего Урала.

Протоколы составлялись на граждан, которые не соблюдали масочный режим и не показывали QR-коды в необходимых для этого местах. В указанный период группы проверили 21,8 тысячи объектов торговли, в том числе розничные магазины и предприятия сферы услуг, а также торговые центры, сообщает департамент информполитики региона. Отмечается, что также соблюдение требований проверялось в 4,7 тысячи единицах общественного транспорта. Всего было проведено 24 тысячи профилактических бесед. Напомним, за нерабочие дни в Нижнем Тагиле было составлено 133 протокола за нарушение антикоронавирусных мер. В зону проверки попали 855 объектов. За неделю свыше 100 протоколов составлено на тагильчан за нарушение антиковидных мер

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter