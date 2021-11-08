Почти две тысячи протоколов за нарушение эпидбезопасности составлено на Среднем Урале

Протоколы составлялись на граждан, которые не соблюдали масочный режим и не показывали QR-коды в необходимых для этого местах. В указанный период группы проверили 21,8 тысячи объектов торговли, в том числе розничные магазины и предприятия сферы услуг, а также торговые центры, сообщает департамент информполитики региона.
Отмечается, что также соблюдение требований проверялось в 4,7 тысячи единицах общественного транспорта. Всего было проведено 24 тысячи профилактических бесед.
Напомним, за нерабочие дни в Нижнем Тагиле было составлено 133 протокола за нарушение антикоронавирусных мер. В зону проверки попали 855 объектов.