Протесты против удаленки в школах из-за COVID-19 планируют родители в Екатеринбурге

Родители не согласны с удаленкой школьников с 5 классов и старше, сегодня они придут с протестами в администрацию города в Екатеринбурге.

В Свердловской области на дистант перевели учащихся школ с 5 и старше классов с 8 по 13 ноября, распоряжение Минобразования региона не коснулось дошколят и учеников младших классов. Активисты-родители планируют прийти в мэрию Екатеринбурга 8 ноября и передать властям коллективное заявление о несогласии с удаленкой для своих детей, сообщает E1. Напомним, 8–13 ноября всех школьников с 5 по 11 классы переводят на дистанционное обучение в Свердловской области. Меры связаны с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой из-за четвертой волны заболеваемости коронавирусом в регионе. Редакция TagilCity.ru выясняла, как к ней готовы медики Нижнего Тагила. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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