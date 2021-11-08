Протесты против удаленки в школах из-за COVID-19 планируют родители в Екатеринбурге

Протесты против удаленки в школах из-за COVID-19 планируют родители в Екатеринбурге
Протесты против удаленки в школах из-за COVID-19 планируют родители в Екатеринбурге
Сегодня, 08:20Здоровье и экологияФото: 1МI
Родители не согласны с удаленкой школьников с 5 классов и старше, сегодня они придут с протестами в администрацию города в Екатеринбурге.

В Свердловской области на дистант перевели учащихся школ с 5 и старше классов с 8 по 13 ноября, распоряжение Минобразования региона не коснулось дошколят и учеников младших классов. Активисты-родители планируют прийти в мэрию Екатеринбурга 8 ноября и передать властям коллективное заявление о несогласии с удаленкой для своих детей, сообщает E1.

Напомним, 8–13 ноября всех школьников с 5 по 11 классы переводят на дистанционное обучение в Свердловской области. Меры связаны с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой из-за четвертой волны заболеваемости коронавирусом в регионе. Редакция TagilCity.ru выясняла, как к ней готовы медики Нижнего Тагила.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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