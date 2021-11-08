Сотни уральцев оказались с просроченными QR-кодами из-за обновления на Госуслугах

Многие жители Екатеринбурга обнаружили, что их QR-коды уже просрочены, хотя еще вчера срок их действия составлял несколько месяцев. Всему виной обновление ПО на Госуслугах и вступление новых правил о единой форме сертификата.

Многие екатеринбуржцы получили с обновлением на Госуслугах неприятный сюрприз: срок действия их QR-кодов теперь не 12 месяцев, как это было ранее, а всего полгода, сообщает E1 со ссылкой на недовольных уральцев. Еще вчера срок действия моего сертификата на «Госуслугах» был один год, до 11 марта 2022-го, а сегодня стал до 11 сентября 2021-го,рассказал изданию жительница Екатеринбурга. Если теперь просканировать такой QR-код, то получится красный цвет, соответственно, пройти в ТРЦ или многие другие общественные места не получится. Грядущее изменение было анонсировано Минздравом в октябре текущего года, ведомство привело сертификаты о прохождении вакцинации против коронавируса к единой форме. Но, при этом, Минздрав нигде не указывает, что срок действия сертификатов может сократиться вдвое. Подобные проблемы наблюдаются и в других регионах России, многие граждане в одночасье лишились возможности посещать ТРЦ и необходимые им общественные места. Напомним, «новая реальность» наступила с 30 октября 2021 года в Свердловской области. Регион теперь живет по обязательным QR-кодам для доступа в «чистые зоны» в ТРЦ и общественные места. «Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем Тагиле

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