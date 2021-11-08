УрФУ уходит на дистант до конца года после скандала со студентами

УрФУ уходит на дистант до конца года после скандала со студентами
УрФУ уходит на дистант до конца года после скандала со студентами
Сегодня, 16:04Здоровье и экологияФото: 1МI
В руководящем аппарате Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге принято решение о переводе студентов на удаленное обучение до конца текущего года.

Этого потребовала сложившаяся эпидемиологическая обстановка, сообщили в пресс-службе ВУЗа. Официальные представители УрФУ сообщили, что очных лекций не будет в период с 15 ноября до 31 декабря.

Что касается семинаров, лабораторных и практических работ, которые не требуют использования специального оборудования, а также приема имеющихся у учащихся задолженностей, то они станут в уральском университете преимущественно дистанционными.

Лабораторные работы, предполагающие наличие специального оборудования, продолжат оставаться очными, отметили в пресс-службе УрФУ. Однако, будет условие — строго соблюдать все санитарные нормы, рекомендованные медиками в связи с пандемией коронавируса.

Ранее студенты УрФУ массово выразили свое негодование из-за возврата очного обучения. Они выступили с требованием о переходе на «удаленку». Напомним, по завершению объявленного правительством РФ нерабочего периода руководители вузов вправе самостоятельно определяться с дальнейшей формой обучения.

Напомним, скандал со студентом, который вместо обучения в УрФУ попал в армию и оказался должен ВУЗу за несуществующее обучение произошел на днях в Свердловской области. Молодому человеку выдали справку не по той форме, в результате чего военкомат его призвал в армию вместо отсрочки. Но ВУЗ продолжил начислять ему плату за якобы получаемое образование. Теперь, чтобы восстановиться после армии в университете, с дембеля требуют погасить задолженность.

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Екатеринбург
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