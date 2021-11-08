УрФУ уходит на дистант до конца года после скандала со студентами

В руководящем аппарате Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге принято решение о переводе студентов на удаленное обучение до конца текущего года.

Этого потребовала сложившаяся эпидемиологическая обстановка, сообщили в пресс-службе ВУЗа. Официальные представители УрФУ сообщили, что очных лекций не будет в период с 15 ноября до 31 декабря. Что касается семинаров, лабораторных и практических работ, которые не требуют использования специального оборудования, а также приема имеющихся у учащихся задолженностей, то они станут в уральском университете преимущественно дистанционными. Лабораторные работы, предполагающие наличие специального оборудования, продолжат оставаться очными, отметили в пресс-службе УрФУ. Однако, будет условие — строго соблюдать все санитарные нормы, рекомендованные медиками в связи с пандемией коронавируса. Ранее студенты УрФУ массово выразили свое негодование из-за возврата очного обучения. Они выступили с требованием о переходе на «удаленку». Напомним, по завершению объявленного правительством РФ нерабочего периода руководители вузов вправе самостоятельно определяться с дальнейшей формой обучения. Напомним, скандал со студентом, который вместо обучения в УрФУ попал в армию и оказался должен ВУЗу за несуществующее обучение произошел на днях в Свердловской области. Молодому человеку выдали справку не по той форме, в результате чего военкомат его призвал в армию вместо отсрочки. Но ВУЗ продолжил начислять ему плату за якобы получаемое образование. Теперь, чтобы восстановиться после армии в университете, с дембеля требуют погасить задолженность. Вместо учебы — служба в армии и долг в 47 тысяч из-за ошибки уральского ВУЗа

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