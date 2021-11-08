Временные QR-коды стали получать свердловчане после жалоб на Госуслугах

Временные QR-коды стали получать свердловчане после жалоб на Госуслугах
Временные QR-коды стали получать свердловчане после жалоб на Госуслугах
Сегодня, 16:17Здоровье и экологияФото: 1МI
Не всем свердловчанам, сделавшим прививки против коронавирусной инфекции, вовремя приходят QR-коды. После жалоб на портале Госуслуг, некоторые из них стали получать временные коды.

Срок действия таких временных QR-кодов составляет 14 дней, их получают те уральцы, что пожаловались на сайте Госуслуг, сообщает Ура.ру со ссылкой на пользователей.

Как законопослушный гражданин я сходила и поставила вакцину «Спутник Лайт», но почему-то никакого сертификата мне в личный кабинет не пришло. Написала жалобу по форме на сайте. В итоге получила временный код. Теперь переживаю, получу или нет постоянный код, сообщила изданию пользователь.

Официальной информации о временных QRкодах от оперштаба Свердловской области пока не поступало.

Напомним, 8 ноября текущего года на сайте Госуслуг случился массовый программный сбой. Многие жители России и Свердловской области в частности обнаружили, что их QR-коды просрочены. Ошибку устранили спустя несколько часов, все сроки действия кодов восстановлены.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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