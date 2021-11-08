За неделю свыше 100 протоколов составлено на тагильчан за нарушение антиковидных мер

За неделю свыше 100 протоколов составлено на тагильчан за нарушение антиковидных мер
За неделю свыше 100 протоколов составлено на тагильчан за нарушение антиковидных мер
Сегодня, 20:18Здоровье и экологияФото: 1MI
За нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Нижнем Тагиле составлено 133 протокола за нарушение антикоронавирусных мер. В контролирующие группы входили сотрудники администрации и полиции.

Протоколы составлялись за несоблюдение масочного режима и отказ предъявить QR-код при входе в «свободные от коронавируса» зоны. В зону проверки попали 855 объектов. В это число входят 656 торговых точек и заведений общепита, 38 учреждений культуры, 15 спортивных объектов. Также проверялись 146 трамваев и маршруток, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

По словам представителей групп, что в большей части объектов был полностью реализован предписанный властями допуск по QR-кодам и при наличии масок.

Напомним, 8 ноября на сайте Госуслуг произошел массовый программный сбой. Многие жители России и Свердловской области в частности обнаружили, что их QR-коды просрочены. Спустя несколько часов ошибка была устранена, а все сроки действия кодов восстановлены.

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КоронавирусНижний Тагил
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