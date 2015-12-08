Из-за оттепели в Нижнем Тагиле с крыш начал падать снег. Прямо на людей (ФОТО)

Сегодня один из тагильчан, на пути в поликлинику, чуть не стал жертвой снега, упавшего с крыши.

Сегодня утром я должен был явиться на приём к терапевту. Когда я шёл к Городской поликлинике №3 от остановки ДК «Юбилейный» буквально в метре от меня на землю с крыши дома №54 по ул. Фрунзе упала масса мокрого снега. Я испытал очень сильный испуг. На это обратила внимание и терапевт, когда слушала моё сердцебиение рассказал журналисту портала TagilCity.ru тагильчанин Пётр.

На фото: с крыши падает порция мокрого снега

Учащённое сердцебиение – самое малое и безобидное, что можно получить в результате падения с крыши мокрого снега. Конечно, это не весенние льдины или сосульки, вряд ли это будет черепно-мозговая травма с ужасными последствиями. Но, как минимум, придётся сильно промокнуть, получив щедрую порцию снега за шиворот, как максимум – вполне возможно сотрясение и психологический шок. Ведь мокрый снег не рассыпчатый, он имеет значительную массу, а падая с крыши, набирает достаточную скорость, чтобы сбить с ног взрослого человека.

С вопросом о том, как решается эта проблема, журналисты TagilCity.ru решили обратиться к управляющей компании, занимающейся обслуживанием данного дома.

Мы регулярно чистим крыши, но сами видите то, какая сегодня погода. Ваше обращение будет зафиксировано, мы примем необходимые меры заверили журналиста TagilCity.ru в управляющей компании ООО «Управление».

Возможно, небезопасная зона до сих пор была не огорожена в силу того, что под ней находятся магазины, на козырьки которых и приземляется значительная часть мокрого снега с крыши. Значительная часть, но не весь снег. Потому в интересах сотен людей, ежедневно ходящих этим маршрутом, а также клиентов и сотрудников магазинов, необходимо в кратчайшие сроки решить проблему.

Если передвижение под крышей вашего дома тоже представляет угрозу, но вы не знаете контакты вашей жилконторы, предлагаем ознакомиться с перечнем управляющих компаний Нижнего Тагила на TagilCity.ru.